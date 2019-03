Italia, Chiesa e Florenzi non ce la fanno: lasciano il ritiro

21/03/2019

Guai per Mancini: Chiesa è costretto ad alzare bandiera bianca ed abbandonare il ritiro di Coverciano, così come Florenzi che si è fermato nell'ultimo allenamento. L'attaccante non sarà a disposizione per le sfide contro Finlandia e Liechtenstein perché è già rientrato alla Fiorentina per curare il problema all'inguine. Il romanista, invece, si è fermato nell'ultimo allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro che, considerato più serio del preventivato, lo ha costretto a lasciare Coverciano. Nel frattempo per la Finlandia si scalda Piccini del Valencia.