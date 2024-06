Euro 2024, l'Italia punta alla Svizzera per conquistare i quarti di finale

contenuto sponsorizzato

Sugli Azzurri c’è un moderato ottimismo: per gli esperti di SisalTipster le possibilità di passaggio turno sono al 55%. Molto passa dalle mani di Donnarumma e dai piedi di Chiesa, ritenuti i giocatori in grado di essere maggiormente decisivi

Grazie al gol di Zaccagni al 98’ contro la Croazia e pur tra mille difficoltà, l’Italia è approdata agli ottavi di finale di Euro 2024, pronta a difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021. La Nazionale di Spalletti se la deve vedere, sabato alle 18, con la Svizzera, squadra che ci costò il pass per il Mondiale in Qatar e che in questo Europeo, nella fase a gironi, ha fatto soffrire la Germania. Un avversario non semplice, dunque: secondo gli esperti di SisalTipster c’è un moderato ottimismo sul passaggio del turno da parte dell’Italia, al punto che le sue possibilità sono ritenute al 55%.

A guidare gli Azzurri è soprattutto Gigio Donnarumma, capitano, leader e vero fuoriclasse della squadra. Le parate del portiere del Psg hanno già salvato l’Italia contro Albania e Croazia e hanno evitato la goleada contro la Spagna. Inoltre c’è da considerare che le due reti incassate nella fase a gironi sono state dovute a episodi sfortunati: il gol preso all’esordio è stato la conseguenza di una rimessa laterale sbagliata da Dimarco mentre nella seconda gara Donnarumma è stato beffato dall’autogol di Calafiori: le possibilità che il nostro portiere chiuda con un clean sheet la partita con la Svizzera sono superiori al 30%.

Ci si aspetta di più, invece, dagli attaccanti, ancora a secco. Fin qui, infatti, Scamacca, Raspadori, Retegui e Chiesa non sono andati a segno e le uniche reti del torneo sono state segnate da un difensore (Bastoni) e due centrocampisti (Barella e Zaccagni, anche se quest’ultimo è considerato un giocatore più offensivo). La speranza di Spalletti è che almeno una delle sue punte si sblocchi e inizi a trovare la via del gol ora che arrivano le gare a eliminazione diretta. Su Chiesa c’è il 34% di possibilità di vedere un suo gol a un assist, minori invece le chance per Scamacca, che deve fare i conti con la concorrenza di Retegui.

A proposito di gare a eliminazione diretta: il tabellone degli ottavi di finale vede quattro delle grandi favorite alla vittoria finale (Germania, Spagna, Francia e Portogallo) tutte nella parte alta: questo riduce la loro probabilità di vittoria, scesa al 15% a testa. Mentre l’Italia, nella parte bassa, se dovesse passare il turno troverebbe sul suo cammino verso la finale come unica “big” l’Inghilterra, grande favorita della vigilia ma squadra che fin qui ha ampiamente deluso le aspettative e che non è ancora riuscita a esprimere a pieno il potenziale dei suoi fenomeni (Bellingham, Foden e Kane su tutti): le probabilità di vittoria dell’Italia, pur fortunata in questo tabellone, non sono altissime e sono del 6%.

Proprio la Nazionale di Southgate, che pure ha chiuso il suo girone al primo posto, è considerata una delle grandi delusioni di Euro 2024 e anche in patria sono feroci le critiche alla Nazionale di Sua Maestà. Anche la Francia e il Portogallo, così come l’Italia, hanno avuto delle difficoltà e fin qui il percorso non è stato brillante. Al contrario, hanno stupito la Georgia e l’Austria, con il suo mix di giocatori esperti e giovani talentuosi.