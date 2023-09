PosteMobile, più connessi per essere sempre più vicini

CONTENUTO SPONSORIZZATO

L’offerta PM Super 20 prevede 20 Giga al mese di internet veloce 4G

Mantenersi aggiornati con le notizie sul web, postare le foto delle proprie vacanze, inviare o ricevere mail. Il tutto con un piano semplice e alla portata di tutti. E’ PosteMobile Super 20, il piano che, con 4 euro al mese, prevede 20 Giga mensili di traffico internet con velocità fino a 300 Mbps in download.

Cosa prevede PosteMobile Super 20 - Oltre alla navigazione internet veloce, PosteMobile Super 20 in più offre i servizi “Ti cerco”, che permette di sapere se qualcuno ti ha chiamato mentre il tuo telefono era spento o non raggiungibile, e “Richiama ora”, che dà la possibilità di essere informato quando la persona che hai chiamato torna raggiungibile. Inoltre è possibile attivare l’avviso di chiamata e si può controllare il traffico residuo semplicemente digitando il numero 401212. Per le telefonate non c’è scatto alla risposta, ma si pagano solamente i minuti di effettiva chiamata (18 centesimi al minuto), mentre gli Sms vengono tariffati 18 centesimi ciascuno. Tutto con un costo mensile di 4 euro al mese.

Come attivare PosteMobile Super 20 - L’offerta è attivabile dai nuovi clienti PosteMobile che vogliano un nuovo numero o che richiedano la portabilità del proprio (MNP) da qualsiasi altro operatore nazionale. Il costo di attivazione della nuova SIM ricaricabile PosteMobile è di 10 euro, più 10 euro di prima ricarica che è già comprensiva del primo canone mensile, e può essere attivata online o tramite un consulente telefonico dal sito di PosteMobile. In alternativa la SIM può essere acquistata negli uffici postali di Poste Italiane SpA al costo di 15 euro più 5 euro di prima ricarica comprensiva del primo canone mensile.

