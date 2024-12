Napoli-Lazio, tre punti per sognare in grande: Kvaratskhelia sfida Zaccagni

È Napoli-Lazio il secondo big match della 15° giornata di Serie A, sfida in programma domenica 8 dicembre alle 20:45. A distanza di pochi giorni dal match di Coppa Italia, giocata a campi invertiti, le due squadre si affrontano anche in campionato con un unico obiettivo in testa: la vetta della classifica. Il Napoli deve vincere per rimanere davanti a tutti, mentre la Lazio cerca una vittoria che la porterebbe a un solo punto dalla squadra partenopea. Ma come finirà la sfida del Maradona? Gli esperti SisalTipster hanno pochi dubbi.