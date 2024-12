Milan-Roma, è sfida tra deluse: Fonseca punta la Champions, Ranieri per interrompere il digiuno in trasferta

Gli esperti SisalTipster vedono il Milan grande favorito con il 42% rispetto al 29% offerto sia per il blitz della Roma che per il pareggio. L’obiettivo dell’allenatore giallorosso è duplice: interrompere il digiuno di vittorie in trasferta (l'ultima il 14 aprile) e tornare a vincere a San Siro, risultato che, in Serie A, alla Roma manca da ben sette anni. Proprio per questo motivo, la sfida potrebbe essere estremamente equilibrata: ma chi segnerà per primo? Le probabilità di vedere il Milan sbloccare la gara sono del 51%, mentre quelle della Roma sono offerte al 41%.