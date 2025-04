Lazio-Parma, in palio ci sono Champions e salvezza: vietato sbagliare

Sfida nella sfida il duello a distanza tra il Taty Castellanos e Ange-Yoann Bonny. Dopo essere rientrato da un problema muscolare al polpaccio, l’attaccante della Lazio si è reso subito protagonista tra Europa League e Serie A: sono due le reti segnate nell’arco degli ultimi giorni, entrambe decisive. In totale, sono 14 i gol realizzati e 8 gli assist forniti, sicuramente una delle migliori stagioni in carriera del centravanti biancoceleste. Proprio per questo motivo, le probabilità di vederlo trovare la terza rete consecutiva, secondo gli esperti SisalTipster, sono del 40%. Dall’arrivo in panchina di Chivu, l’attaccante francese ha ritrovato il campo con più costanza, rendendosi autore di prestazioni estremamente positive. In campionato, il gol manca da quattro giornate, ovvero dal pareggio in casa del Monza. Alla prima stagione in Serie A, Bonny ha già messo a segno 6 gol, fornendo anche 3 assist: le chance che torni a gioire nella trasferta dell’Olimpico sono del 20%.