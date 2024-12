Lazio-Atalanta, sogni e ambizioni d’alta classifica: Gasp cerca l’allungo, Baroni sogna lo sgambetto

Archiviate le feste natalizie, per la Serie A è nuovamente ora di scendere in campo per l’ultimo appuntamento del 2024. In occasione della 18° giornata di campionato, la capolista Atalanta fa visita alla lanciatissima Lazio di Baroni. La Dea, prima in classifica con due punti di distacco sul Napoli e tre sull’Inter che ha però una gara in meno, è reduce da 11 vittorie consecutive e non intende fermare la propria marcia. La Lazio, invece, ha battuto a fatica il Lecce nell’ultimo turno riscattando il pesante ko casalingo subito contro i nerazzurri. In questo inizio di stagione le due squadre hanno seguito la filosofia del “tutto o niente”: entrambe hanno ottenuto un solo pareggio da inizio campionato a oggi. Ecco perché, secondo gli esperti SisalTipster, il segno X al termine della gara è dato al 29%.