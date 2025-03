Juventus, battere la Fiorentina per consolidare il quarto posto

Dopo la pesante sconfitta in casa con l’Atalanta, la Juventus è chiamata a reagire per consolidare il quarto posto in campionato. I bianconeri, però, affronteranno la Fiorentina in trasferta, in una sfida che storicamente è sempre stata complicata. Dopo il 2-2 dell’andata, entrambe le squadre hanno vissuto in periodo di alti e bassi: non è un caso che dal 18 gennaio in poi, nelle 21 sfide giocate fino a oggi le due squadre hanno pareggiato solo due volte. Un successo permetterebbe ai bianconeri di portarsi a 10 punti di distanza dai viola, attualmente relegati all’ottavo posto e con le speranze di centrare un posto in Europa sempre più ridotte.