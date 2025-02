Inter, in cerca della vittoria con il Genoa per riscattarsi: ma attenzione all’ex Pinamonti

Secondo gli esperti SisalTipster, la gara di San Siro ha una squadra ampiamente favorita per la vittoria: l’Inter, il cui successo è offerto al 75% mentre si scende drasticamente, solamente l’8%, per un blitz genoano a San Siro. Leggermente in rialzo il pareggio che però si ferma solo al 17%. Oltre alle poche chance di portare a casa punti, il Genoa vede ridotte al lumicino le speranze di trovare il gol: solo 3 volte negli ultimi 11 incroci il Grifone ha trafitto i nerazzurri. Inoltre, l’Inter è la squadra con più clean sheet in assoluto in Serie A, ben 11 in 25 partite. Le probabilità di non vedere reti da parte del Genoa sono del 55%.