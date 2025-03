Atalanta-Inter: al Gewiss Stadium ci si gioca lo scudetto

Non solo marcature ma anche cartellini visto che l’intensità è un altro marchio di fabbrica di Atalanta e Inter. Infatti, secondo gli esperti SisalTipster al 33% verrà estratto un cartellino rosso: nessuna delle due squadre, finora, ha ricevuto un cartellino rosso in stagione. Sfida dei cartellini che potrebbe coinvolgere anche i tecnici, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. I due si incontreranno per la 22° volta in carriera: l’allenatore campione d’Italia vanta ben 11 vittorie contro le 5 di Gasp, con altrettanti pareggi. Entrambi i tecnici sentono molto la partita a bordocampo e potrebbero incappare in delle proteste per alcune decisioni arbitrali: le probabilità che vengano ammoniti durante il corso del match sono del 23%, sia per Gasperini che per Inzaghi.