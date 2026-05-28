Roland Garros 2026, Cobolli vola al terzo turno: liquidato in tre set il cinese Wu

Partenza solidissima per Flavio, che ha corso praticamente zero rischi alla battuta e ha conquistato il primo set in virtù del break firmato ai vantaggi nel quinto game. Il romano, sotto 0-2, nella seconda frazione è risalito sul 3-2, levando il servizio al cinese sia nel terzo sia nel quinto gioco e rispedendo al mittente due pericolose palle break nel game di mezzo. Cobolli, con l’asiatico alla battuta, ha fallito due set point nel nono gioco ma in quello successivo non ha avuto particolari patemi a prendersi un fondamentale doppio parziale di vantaggio. Il terzo set ha visto l'azzurro salire rapidamente sul 4-0 grazie ai break realizzati tra primo e terzo game. Qui è arrivato il primo ed unico passaggio a vuoto del match per l'italiano, con l'asiatico che ha piazzato il break nel sesto gioco ed è risalito minacciosamente fino al 4-3. Flavio, che ha chiuso alla fine con 35 vincenti e l'82% dei punti vinti (40/49) quando ha messo in campo la prima palla, ha evitato qualsiasi tipo di brutta sorpresa, tenendo con grande autorità i suoi ultimi due game al servizio.