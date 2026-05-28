Roland Garros 2026, Cobolli vola al terzo turno: liquidato in tre set il cinese Wu

Un buon Flavio Cobolli non fallisce l’appuntamento con il terzo turno del Roland Garros 2026. Nell’opening della quinta giornata di match dello Slam francese, infatti, il giovane capitolino non ha lasciato scampo al top-100 cinese Yibing Wu, dovutosi arrendere in tre set.
TABELLONE MASCHILE
Per la seconda edizione consecutiva Flavio Cobolli ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros. Il ventiquattrenne romano, testa di serie numero 10 del torneo, è stato grande protagonista sul rosso del Court 7 dove, al termine di due ore e nove minuti di gioco, ha superato in tre parziali periodici (6-4 6-4 6-4) il top-100 cinese Yibing Wu. Di nuovo una performance di valore (salvo un piccolo blackout nelle fasi conclusive) quella messa in atto dall’azzurro, che si approcciava a questa gara dopo essersi aggiudicato (sempre in tre set) il derby contro il qualificato pugliese Andrea Pellegrino. Adesso Cobolli nei sedicesimi di finale incrocerà la racchetta contro lo statunitense Learner Tien, diciottesima forza del seeding e reduce dal titolo ottenuto la scorsa settimana all’ATP 250 di Ginevra, che ha piegato in rimonta al parziale decisivo la resistenza del sorprendente qualificato argentino Facundo Diaz Acosta.
Partenza solidissima per Flavio, che ha corso praticamente zero rischi alla battuta e ha conquistato il primo set in virtù del break firmato ai vantaggi nel quinto game. Il romano, sotto 0-2, nella seconda frazione è risalito sul 3-2, levando il servizio al cinese sia nel terzo sia nel quinto gioco e rispedendo al mittente due pericolose palle break nel game di mezzo. Cobolli, con l’asiatico alla battuta, ha fallito due set point nel nono gioco ma in quello successivo non ha avuto particolari patemi a prendersi un fondamentale doppio parziale di vantaggio. Il terzo set ha visto l'azzurro salire rapidamente sul 4-0 grazie ai break realizzati tra primo e terzo game. Qui è arrivato il primo ed unico passaggio a vuoto del match per l'italiano, con l'asiatico che ha piazzato il break nel sesto gioco ed è risalito minacciosamente fino al 4-3. Flavio, che ha chiuso alla fine con 35 vincenti e l'82% dei punti vinti (40/49) quando ha messo in campo la prima palla, ha evitato qualsiasi tipo di brutta sorpresa, tenendo con grande autorità i suoi ultimi due game al servizio.