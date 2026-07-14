Haaland accolto da eroe in Norvegia sbarca con... un procione imbalsamato FOTO

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L'attaccante ha acquistato a Dallas il "Whiskey Raccoon", souvenir tradizionale texano. Perplessità e risate all'arrivo in patria, poi il trasferimento in Sicilia
Perplessità e risate, al ritorno della nazionale norvegese a Oslo dopo l'eliminazione dai Mondiali, per il souvenir particolare portato a casa da Erling Haaland. Come aveva postato sul proprio profilo Snapchat, l'attaccante a Dallas si è dilettato nello shopping, acquistando un Whiskey Raccoon, ovvero un procione imbalsamato che sorregge una bottiglia di whisky. Valore? Ben 750 dollari.
La scena di Haaland con in mano il procione è stata trasmessa in diretta dalla tv norvegese ed è andata subito virale sui social, con gli utenti alla ricerca di questo misterioso oggetto. In seguito, la squadra di Solbakken si è poi trasferita al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata accolta dal principe Haakon, che ha guidato la "viking row" davanti a più di 90mila persone impazzite per la nazionale.
Infine, per Haaland nuovo volo in direzione Sicilia: nella notte è sbarcato all'aeroporto di Catania. Nei prossimi giorni sarà protagonista di una sfilata e poi si godrà qualche giorno di relax a bordo di uno yacht.