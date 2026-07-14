Haaland accolto da eroe in Norvegia sbarca con... un procione imbalsamato FOTO

La scena di Haaland con in mano il procione è stata trasmessa in diretta dalla tv norvegese ed è andata subito virale sui social, con gli utenti alla ricerca di questo misterioso oggetto. In seguito, la squadra di Solbakken si è poi trasferita al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata accolta dal principe Haakon, che ha guidato la "viking row" davanti a più di 90mila persone impazzite per la nazionale.