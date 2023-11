A zero emissioni senza fatica

contenuto sponsorizzato

L'auto elettrica non è un'utopia: può essere facile, accessibile e semplice da gestire.



L’elettrico? Per Opel è facile, semplice ed accessibile.











2028: una data da tenere bene a mente per Opel, perché da quel momento la Casa tedesca produrrà solo ed esclusivamente vetture a zero emissioni. Il processo di elettrificazione è iniziato già da tempo, con la gamma attuale che comprende varie motorizzazioni ibride, ibride plug-in e "full electric".

Come Opel Astra Electric, ultima arrivata in ordine di tempo: una vettura semplice da guidare, efficiente ed accessibile. L’autonomia dichiarata dalla Casa è di 418 Km, quindi ideale non solo per gli spostamenti quotidiani ma anche per percorrenze più lunghe. “Bisogna lavorare in questa direzione - ha spiegato Federico Scopelliti, Direttore di Opel Italia- per far sì che l’elettrico sia una scelta per il nostro cliente, non una forzatura. L’elettrico per noi deve essere chiaro, semplice ed accessibile. Una vettura a zero emissioni va provata: è facile da guidare. Per questo motivo offriamo dei test drive di 72 ore, affinché si possa avere a disposizione il tempo giusto per testarla. Vogliamo anche agevolare le persone nei processi di ricarica e, per questo motivo, offriamo la wallbox per la ricarica domestica. Ultimo aspetto, ma fondamentale: rendere i prezzi accessibili. Il nostro obiettivo? Offrire l’acquisto dell’elettrico a condizioni più favorevoli rispetto alle motorizzazioni termiche”.

L’Italia è, ancora oggi, il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda le nuove immatricolazioni a zero emissioni. Le vetture full electric sono solo il 4%, rispetto alla media del 15% nel resto d’Europa. “Come tutti i cambiamenti epocali c’è bisogno di tempo – ha sottolineato Federico Scopelliti - e per questo motivo, nel nostro Paese, dobbiamo spingere un po’ più forte sul pedale dell’acceleratore. Questa è un po’ la mission di Opel; infatti per noi l’elettrico diventa il punto centrale della nostra strategia”. Un processo lungo, ma già avviato per non arrivare impreparati alla “dead line” del 2035, quando è stato fissato lo “switch off” della produzione dei motori termici. “Noi siamo pronti - ha concluso Scopelliti - tra pochi mesi, cioè dal 2024, tutte le vetture Opel della gamma avranno una versione 100% elettrica”.