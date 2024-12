SPORTEQUIPE 7 GTW: sportività classica

Un suv di dimensioni importanti, con i suoi 4 metri e 70 centimetri e con un passo super generoso di due metri e 70. Il che significa: comfort, a volontà! Con tanto, tantissimo spazio a bordo e con quel tetto panoramico “ultrawide” da sessantadue pollici, che ti apre una finestra sul mondo. Ci pensano, poi, i cerchi da 20” di serie, a conferire alla nuova vettura del brand molisano un aspetto ancora più imponente.



Rispetto alla sorella Sportequipe 6 GT , la 7 è un po’ più classica nelle linee e nell’allestimento. Il logo è all’ultima moda: non ha simboli ed è scritto per esteso: Sportequipe. È posizionato sul cofano sotto il quale spicca la grande griglia centrale che poi è l’elemento stilistico che crea il family feeling con il brand. I gruppi ottici sono ad altezza cofano con i DRL piazzati più in basso, in un doppio LED verticale.



La nostra versione di Sportequipe 7 GTW è la più performante della gamma. È spinta infatti dal motore 1.600 turbo benzina a iniezione diretta da 185 CV abbinato a un cambio DCT a 7 marce. C’è anche il 1.500 da 156 ma soprattutto, in entrambi i casi, si possono scegliere anche le versioni bi-fuel, benzina/GPL.



L’abitacolo è ben curato: i sedili in simil pelle color bordo sono impreziositi dalle impunture. Tutto piuttosto essenziale, senza troppi fronzoli, con la console centrale sospesa che integra leva del cambio e comandi touch del climatizzatore.