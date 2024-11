Sportequipe 6 GT: innovativa e tecnologica

Sportiva e… Tecnologica! In effetti nell’abitacolo non mancano componenti hi-tech come il generoso schermo touch da quasi 16 pollici che ruba letteralmente la scena. È un po’ il “deus ex machina” di Sportequipe 6 GT. A lui è affidata la gestione di tutte le funzioni della vettura. Dal clima, alle modalità di guida, alla gestione dei vari parametri. Oltre, ovviamente, al sistema Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless.