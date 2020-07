Nuova Audi A3 e la guida diventa ancora più sportiva 

contenuto sponsorizzato

Aggressiva, muscolosa, dinamica: in altre parole, sportiva come non mai. Questo è il nuovo spirito di Audi A3 Sportback, pensata per chi ama una guida reattiva e dinamica. Uno spirito che passa immediatamente ammirandone il nuovo frontale, contraddistinto dall’ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape, abbinato a generose prese d’aria squadrate e all’incisivo paraurti.

Un elemento stilisticamente inedito è dato dalle fiancate marcatamente svasate, dall’andamento concavo con la linea di spalla che segue uno sviluppo cuneiforme che ha origine dai proiettori anteriori e culmina nei gruppi ottici posteriori.

Lo spirito sportivo ovviamente si riflette anche nella cura degli interni: Look Black Panel per plancia e consolle, inserti in alluminio o carbonio, cuciture a contrasto, inedite maniglie apriporta e selettore del cambio automatico radicalmente ridisegnato. Spirito sportivo, dunque, ma animo green: per la prima volta, infatti, vengono utilizzati rivestimenti realizzati dal riciclo delle bottiglie in PET.

Oltre al design innovativo, anche sotto il cofano ci sono sorprese per tutti i gusti: 1.0 (30) TFSI, tre cilindri turbo a iniezione diretta della benzina, da 110 CV e 200 Nm di coppia, 1.5 (35) TFSI, 4 cilindri turbo a iniezione diretta della benzina, da 150 CV e 250 Nm, disponibile anche nella configurazione 35 TFSI S tronic con tecnologie cylinder on demand e mild-hybrid a 48 Volt. Volete spingere sul pedale dell’acceleratore? Ecco anche il 2.0 TDI con potenze di 116 CV e 300 Nm (30 TDI) oppure di 150 CV e 360 Nm (35 TDI), quest’ultimo con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti corredata dei paddle al volante.

Al lancio, la nuova Audi A3 Sportback è proposta nella sola configurazione a trazione anteriore, ma sono già state annunciate ulteriori motorizzazioni TDI e TFSI, in parte abbinate alla trazione integrale quattro, oltre che con un powertrain ibrido plug-in con due livelli di potenza. Non mancherà neppure una variante a metano. Quando tutti i powertrain e le soluzioni tecniche saranno disponibili, Audi A3 costituirà un vero e proprio unicum sul mercato per ampiezza e versatilità.

A completare la sua vocazione sportiva, la nuova Audi A3 Sportback, oltre a contare su un assetto in grado di coniugare comfort e precisione di guida, offre su richiesta le sospensioni regolabili a controllo elettronico: una serie di sensori rileva i movimenti in verticale della carrozzeria e la centralina in pochi millesimi di secondo regola la taratura degli ammortizzatori considerando anche le condizioni del fondo stradale, lo stile di guida e il programma selezionato mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select.

Non vi basta tutto questo? Ecco allora anche l’assetto sportivo, di serie per la variante S line edition, che abbina una riduzione dell’altezza da terra di 15 millimetri a una taratura più rigida di molle e ammortizzatori. Non solo: al lancio, ad Audi A3 Sportback è dedicato l’esclusivo pacchetto edition one che include, tra l’altro, i nuovi sedili sportivi con appoggiatesta integrati e logo S lungo gli schienali, il volante traforato con logo S, gli inserti in alluminio, il cielo dell’abitacolo nero, la pedaliera in acciaio inox, i proiettori a LED Audi Matrix bruniti e i cerchi in lega da 18" in grigio titanio.Un mostro di sportività racchiuso in una “confezione” di gran classe.