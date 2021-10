Qualificazioni Mondiali 2022: Inghilterra, Polonia e Danimarca a valanga

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Cinquina di Southgate e Paulo Sousa contro Andorra e San Marino, poker per gli uomini di Hjulmand in Moldavia. Vincono anche Svezia e Ucraina

Non sbagliano le big nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. L'Inghilterra di Southgate vince 5-0 in Andorra con i gol di Chilwell, Saka, Abraham, Ward-Prowse e Grealish: stesso risultato per la Polonia contro San Marino, con Lewandowski che resta a secco. La Danimarca, invece, passa 4-0 in Moldavia, con Kjaer, Skov Olsen e Maehle a segno. La Serbia si impone in Liechtenstein grazie a Vlahovic, Svezia e Ucraina stendono Kosovo e Finlandia.

GRUPPO A

La Serbia mette pressione al Portogallo e infiamma la lotta al primo posto vincendo 1-0 in casa del Lussemburgo, prossima avversaria proprio di Cristiano Ronaldo e compagni. Il match si decide a metà ripresa, e precisamente al 68', quando l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic riceve da Veljkovic e batte Moris. Un successo che permette agli uomini di Stojkovic di salire a 14 punti, momentaneamente a +1 sui lusitani che, però, hanno una partita in meno. Primo successo nelle qualificazioni a Qatar 2022 per l'Irlanda, che passa 3-0 sul campo dell'Azerbaijan. A Baku, la sfida si decide nel primo tempo, e il match winner è l'attaccante del West Bromwich Callum Robinson, che prima sblocca la partita al 7', poi chiude i giochi poco prima dell'intervallo su assist di Horgan. Prima del recupero, Ogbene arrotonda il punteggio e segna il tris: l'Irlanda sale a 5 punti e lascia gli azeri ultimi con appena un punto, quello conquistato nel match d'andata.

GRUPPO B

Missione compiuta per la Svezia, che batte 3-0 il Kosovo e si avvicina ulteriormente alla Spagna nella lotta al primo posto. A Solna, a portare in vantaggio gli scandinavi è Forsberg: l'attaccante del Lipsia trasforma, al 29', il rigore provocato da Hadergjonaj e spiazza Muric. Due minuti dopo Augustinsson colpisce il palo, poi il Kosovo si vede annullare un gol al laziale Muriqi. I padroni di casa, allora, chiudono i giochi con la rete di Isak al 62', poi dilagano grazie all'ex Palermo Quaison (79'): ora, la Spagna ha solo un punto di vantaggio e con una partita in più. La Svezia conserva inoltre il +3 sul terzo posto della Grecia, che passa 2-0 in Georgia proprio nel finale grazie al rigore di Bakasetas al 90' e al gol di Pelkas al 95'.

GRUPPO C

Prima vittoria nel girone dell'Italia per la Lituania, che batte 3-1 la Bulgaria, ora lontanissima dagli spareggi. A Vilnius, la formazione di Petrov sbaglia subito un calcio di rigore con Iliev (14'), poi i padroni di casa passano in vantaggio con Lasickas. Nella ripresa, Despodov (64') illude i bulgari, ma ci pensa Cernych, con una doppietta nel giro di due minuti (82' e 84') a regalare i primi punti alla Lituania dopo cinque sconfitte di fila. La Bulgaria, invece, resta a quota 5.

GRUPPO D

Dopo cinque pareggi in altrettante partite, l'Ucraina trova il primo successo nelle qualificazioni e batte 2-1 la Finlandia. A Helsinki, gli ospiti passano dopo appena 4 minuti grazie al destro dal limite di Yarmolenko, ma prima della mezz'ora Pukki sfrutta il rimpallo sul rinvio di Matviienko e sigla il pareggio. La rete che decide la partita arriva al 34', con Yaremchuk che raccoglie il tiro sbagliato da Tsygankov e batte Hradecky da pochi passi. Con questa vittoria, l'Ucraina sale a 8 punti e resta seconda a +2 sulla Bosnia, che si impone 2-0 in Kazakistan alimentando le speranze di un accesso a Qatar 2022 tramite lo spareggio. L'eroe per gli uomini di Petev è Smail Prevljak, che con una doppietta regala il primo successo ai suoi. Al 25', l'attaccante bosniaco è bravo ad impattare di testa sul cross dalla destra Stevanovic, punendo l'uscita completamente sbagliata di Pokatilov, mentre al 66' chiude i giochi con un destro in area.

GRUPPO F

Con la settima vittoria in sette partite, la Danimarca conserva il +7 sul secondo posto della Scozia: in Moldavia arriva un netto 4-0, un match che di fatto si chiude con 45 minuti d'anticipo. Le reti, infatti, arrivano tutte nel primo tempo: apre il bolognese Skov Olsen, che firma il vantaggio ospite al 23', mentre undici minuti dopo Marandici tocca il pallone in area con un braccio e provoca il rigore trasformato dal milanista Kjaer. Al 39', è 3-0 grazie alla deviazione su calcio d'angolo di Norgaard, e prima dell'intervallo è l'atalantino Maehle, di testa, a calare il poker. Con questo 4-0, la Danimarca di Hjulmand si guadagna il primo match point: accederà con due turni d'anticipo ai Mondiali in caso di vittoria contro l'Austria, che passa 2-0 sul campo delle Isole Far Oer grazie alle reti di Laimer e Sabitzer e resta a -4 dal secondo posto insieme ad Israele. Vittoria dal peso incalcolabile per la Scozia, che proprio nel finale batte 3-2 Israele e consolida il secondo posto alle spalle della Danimarca: successo in rimonta, visto che dopo 5' Zahavi porta in vantaggio gli ospiti a Glasgow. McGinn, al 30', sigla il pareggio, ma due minuti dopo Dabbur riporta in avanti Israele. La formazione di Clarke sbaglia un rigore prima dell'intervallo con Dykes, che si fa però perdonare al 57' trasformando l'assist di Robertson. Proprio al 94', il centrocampista del Manchester United McTominay firma il 3-2 di testa: un gol decisivo, visto che la Scozia è ora a quota 14 punti, quattro in più di Israele a tre giornate dalla fine.

GRUPPO I

L'Inghilterra continua la marcia verso Qatar 2022 e travolge Andorra con un netto 5-0. Partita in ghiaccio già nei primi 40', con Chilwell che sblocca il match al 19' anche grazie all'aiuto del Var e Saka che raddoppia prima dell'intervallo. Nella ripresa, si iscrive alla festa anche il romanista Abraham, che al 59' fa 3-0 su assist di Sancho. Al 79', ecco il poker: Ward-Prowse sbaglia il rigore provocato da Vieira, ma si fionda sulla ribattuta e trova il 4-0. C'è tempo anche per la cinquina: a trovarla è Grealish, che all'87' fissa il risultato sul definitivo 5-0. Southgate conferma così il +4 sul secondo posto dell'Albania, che si impone 1-0 in Ungheria nel finale: a decidere il match, infatti, è Broja, a segno all'80'. Non molla la Polonia, che resta terza con 14 punti grazie al netto 5-0 a San Marino: la notizia è che Lewandowski resta a secco, con il tabellino che si completa grazie alle reti di Swiderski, Kedziora, Buksa, Piatek e all'autogol di Brolli.