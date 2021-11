Vale Rossi verso Portimao: "Spero di ripetere la gara di Misano"

MOTOGP

Dovizioso: "Spero di fare un passo avanti perché in questo momento è difficile lottare"

Valentino Rossi si avvicina a Portimao senza pensare troppo che sarà il suo penultimo GP prima dell'addio alla MotoGP. Il pesarese della Yamaha spera di chiudere con una gara all'altezza del suo nome. "L'obiettivo di questo fine settimana è cercare di fare una buona gara e di farci strada verso i primi. Avevo un buon feeling lì prima, soprattutto domenica, quindi spero di poter essere competitivo e ripetere un ottimo risultato come abbiamo fatto l'ultima volta a Misano", ha detto.

"Portimao è una pista difficile e ha delle caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle nostre due gare quest'anno non è stata male per noi, perché sono riuscito a farmi strada per essere nella top ten. Purtroppo però sono caduto", ha aggiunto.

Dal suo rientro ha raccolto ben poche soddisfazioni Andrea Dovizioso, che dall'altra parte del box Petronas guarda però al 2022. "La pista di Portimao è davvero unica e in realtà non so come sarà con la Yamaha YZR-M1, soprattutto perché stiamo ancora imparando nuovi assetti con la moto. Sono davvero curioso di vedere se possiamo essere più competitivi su questo tracciato portoghese, perché a Misano non ne abbiamo avuto le possibilità per le mutevoli condizioni della pista. Spero di fare un passo avanti perché in questo momento è difficile lottare. Spero anche di avere buone condizioni nel corso delle libere, perché ne abbiamo bisogno per continuare a fare progressi e per completare più giri in moto", ha ammesso.