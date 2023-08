Sprint Race Silverstone, Marquez: "Buon inizio, gran lavoro". Bezzecchi: "Mi sono divertito"

GP GRAN BRETAGNA

Il pilota spagnolo sorride col successo nella Sprint inglese, l'italiano spera in un GP asciutto

MotoGP, sabato bagnato a Silverstone







































La Sprint Race del GP di Gran Bretagna a Silverstone, nona tappa stagionale della MotoGP, premia la Ducati Gresini di Alex Marquez, bravo nella pista umida inglese a infilare Bezzecchi e Vinales per il successo finale. Spagnolo che si è detto contento e soddisfatto per la mini gara al ritorno dal lungo stop estivo: "Sono molto contento, è bello iniziare così la seconda parte della stagione. Grazie al team che mi ha aiutato tanto, sapevamo che oggi era la giornata giusta per vincere. Ho spinto perché mi sentivo molto bene".

BEZZECCHI: "MI SONO DIVERTITO" - Ci ha provato partendo dalla pole, ma per Marco Bezzecchi è secondo posto e distanza da Bagnaia, leader del Mondiale, accorciata di qualche punto: "È stata una Sprint divertente, ho gestito le gomme e appena ho spinto per recuperare Alex la gomma era giù. Tenere dietro Vinales non è stato facile. Spero domani ci sia asciutto. Quando Marquez è passato in testa ho superato Miller e ho visto che guidava sporco, sicuro che non sarebbe arrivato a fine gara con le gomme. Ma anche io quando ho spinto ho avuto problemi con le gomme, lì è stato più bravo lui. Sono contento perché stamattina ho fatto quell'errore lì spingendo, ma ho tirato come un matto. Mi sto trovando bene, sul bagnato abbiamo trovato una base che mi fa guidare come mi piace. Sull'asciutto vediamo, domani non sarà facile perché abbiamo girato poco".

VINALES: "STIAMO ANDANDO FORTE" - Terzo posto per l'Aprilia di Maverick Vinales: "Sensazione fantastica, sono felice e mi sono divertito tanto. Stamattina sono stato sfortunato perché ho preso tante gialle, ma oggi siamo andati forte e il lavoro sta dando i suoi frutti. Il team sta lavorando bene, continuiamo così".

ESPARGARO: "OTTIMISTA PER LA GARA" - Rimonta dal 12° al 5° posto finale per Aleix Espargaro: "Normalmente soffriamo con la pioggia perché non abbiamo grip al posteriore, oggi la moto si è comportata bene. Dopo il warm up mi sono detto che dovevo fare un primo giro forte e così è stato, per domani dobbiamo essere ottimisti".

MARC MARQUEZ: "FEELING NON BUONO" - Diciottesimo alla bandiera a scacchi, Marc Marquez ha spiegato il perché della sua resa: "Questa giornata col bagnato mi aspettavo finisse con me più vicino, pensavo di poter guidare meglio ma il feeling non era buono. Ho deciso di aspettare le altre Honda per seguire e capire cosa succedesse alle altre moto o se fosse solo problema mio. Rischiando di più ho visto che non cambiava nulla, ho deciso così per capire la moto da dietro. Anche Mir si è lamentato e ha fatto fatica come me. Futuro? Vediamo come va da qui alla fine, mi sono rotto tre ossa diverse e ho dovuto cambiare l'approccio. È dura, ma vediamo cosa arriva dal Giappone. Io sto al 70%".

QUARTARARO: "SITUAZIONE PREOCCUPANTE" - Amareggiato Fabio Quartararo, partito ultimo e 21° al termine della Sprint: "Sono partito più o meno bene, ma il passo è stato preoccupante e finire a 30 secondi con soli 10 giri non va bene. Non sarò il migliore con la pioggia, ho fatto belle gare in passato, ma in queste condizioni è difficile".