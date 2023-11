Raul Fernandez: "Grazie Aprilia". Vinales: "Focus gomme, soprattutto per domenica"

© Getty Images

"Quest'anno non è andata esattamente come volevamo ma dopo Misano abbiamo trovato qualcosa e siamo riusciti a migliorare tanto. Ora siamo molto competitivi. Peccato che su piste come Sepang diamo l'anima ma rimaniamo lontani dalle Ducati. Oggi comunque un buon risultato, per me è una forma di ringraziamento per Aprilia e soprattutto nei confronti di Massimo Rivola che ha creduto molto in me". Primo acuto stagionale di Raul Fernandez che a Losail chiude la giornata davanti a tutti, facendo meglio anche dei piloti ufficiali Aprilia e del proprio compagno di squadra, il ben più esperto Miguel Oliveira.