Qualifiche MotoGP, Bastianini: "Niente di rotto". Marini: "Poteva andare meglio"

MOTOGP PORTOGALLO

Sfortuna per il pilota italiano, caduto sul finale di Q1 e costretto a partire dal 18° posto

Non è stato un sabato positivo per Enea Bastianini, leader del mondiale che dovrà partire dal 18° posto in griglia nel GP del Portogallo. Il pilota italiano è caduto nel finale di Q1, con una brutta botta alla mano che lo ha costretto a ricorrere alle cure della Clinica Mobile: "Ho preso una brutta botta, ero partito bene ed ero convinto di poter centrare la Q2. All’inizio ero partito con le rain e mi era riuscito un buon giro, poi ho visto che la pista si stava asciugando e che si potevano mettere le slick". Portimao, ancora una Ducati in pole

























































"Purtroppo non sono riuscito a metterle in temperatura e all’ultimo giro ho tentato il giro veloce ma ho esagerato perché la gomma era fredda. Peccato, perché se fossi entrato un po' più tardi non sarebbe successo. Adesso vediamo che sia tutto a posto, ho male al polso ma non dovrebbe esserci nulla di rotto. Adesso vado comunque in Clinica Mobil” ha concluso Bastianini.

Terza fila e otta posizione in griglia di partenza per Luca Marini: "Sono contento di essere passato dal Q1 al Q2, ho capito sin da subito le gomme e la pista si è asciugata e tutto è andato come doveva. Pensavo di partire più avanti, ma forse è mancata qualcosa e non era semplice dopo non aver fatto neanche una sessione sull'asciutto. Le sensazioni sono buone, ma bisogna comunque migliorarsi perché sappiamo che possiamo andare più forte di così".

Altra giornata complicata per Andrea Dovizioso, che a Portimao partirà dalla sesta fila alla sedicesima casella in griglia: "È stata un’altra giornata molto difficile dalla mattina. Sul bagnato ho fatto fatica e nel pomeriggio le condizioni sono state molto strane. Alla fine ho fatto un buon tempo con le gomme da pioggia in Q1, ma la gomma migliore in quel momento era la slick. Non mi sentivo abbastanza sicuro per metterla, c’era circa un giro. Alcuni piloti hanno corso il rischio ed è stata la decisione giusta. Sfortunatamente, ho chiuso 16°, ma la mia qualifica è andata abbastanza bene".