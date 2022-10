Prove MotoGP: Crutchlow il più veloce in libere 2, Binder resta leader in combinata

motogp malesia

Il venerdì di prove MotoGP si chiude con Binder in testa, Crutchlow chiude davanti le libere 2

Sepang riabbraccia la MotoGP



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le prove MotoGP del venerdì di Sepang si concludono con Cal Crutchlow che conquista il miglior tempo della seconda sessione. Nonostante il cronometro fermato a 2:05.710 dal britannico, il primo tempo della giornata resta quello di Brad Binder registrato in libere 1 che permette al sudafricano di restare in testa alla combinata. Secondo tempo della FP2 per Bagnaia, seguito da Alex Marquez, ma entrambi i piloti al momento sarebbero fuori dal Q2.

CRUTCHLOW SI PRENDE LA SCENA

Il venerdì di libere della MotoGP si conclude per com'è iniziato, ricco di sorprese e colpi di scena. Con una sessione ritardata a causa della fitta pioggia caduta nel pomeriggio malese, a prendersi la scena contro ogni pronostico è la Yamaha del team WithU di Cal Crutchlow, capace di fermare il cronometro a 2:05.710 rifilando quasi un secondo a Francesco Bagnaia che ha conquistato il secondo posto. Una sessione che si accende sul finale con diversi time attack, ma nessuno è riuscito a fare meglio del britannico che guarda al sabato di qualifiche con un sorriso, seppur velato. Le prestazioni viste nella seconda sessione sono infatti interlocutorie, con i tempi che sono parecchio distanti da quelli registrati nella prima finestra. Nonostante ciò, in condizioni di pista che hanno permesso di testare l'umido di Sepang, Crutchlow sfrutta l'occasione portandosi davanti alla Ducati di Bagnaia e alla Honda LCR di Alex Marquez, con le altre due Desmosedici di Jack Miller e Johann Zarco che seguono a distanza con quasi due secondi dalla Yamaha WithU.

LA TOP 10 DELLE LIBERE 2

Dietro alla Ducati del team Prima Pramac di Zarco si piazza l'Aprilia di Maverick Vinales, seguito da Joan Mir e Fabio Quartararo. Per l'iridato francese, in lotta per il titolo con Bagnaia, un piccolo passo indietro rispetto alla prestazione del mattino, ma in condizioni che mai sono state felici per il "Diablo". Il nono tempo davanti a Luca Marini è per il pilota di Nizza uno spunto interessante per cercare di migliorare ancor di più in un weekend che potrebbe dire molto sulla corsa al titolo, tra capitolo finale a due dal termine della stagione o occasione per arrivare a Valencia con un testa a testa all'ultimo sangue con Bagnaia.

PROVE LIBERE MOTOGP, LA CLASSIFICA COMBINATA

Guardando alla classifica combinata delle prove MotoGP a Sepang, quella che sabato decreterà i 10 piloti che passeranno direttamente al Q2, nulla cambia rispetto a quanto visto nella prima sessione. I tempi elevati in libere 2, infatti, non fanno cambiare nulla nella classifica generale del GP della Malesia, con Brad Binder che resta leader davanti ad Alex Rins e Marc Marquez. Al momento sono virtualmente in Q2 anche Bastianini, Mir, Martìn, Quartararo, Di Giannantonio, Marini e Bezzecchi. Non dovesse cambiare nulla in FP3 saranno invece costretti a passare dal Q1 nomi caldi del Mondiale: Bagnaia è 11°, Miller 14° davanti a Zarco (15°) e le Aprilia di Vinales (19°) e Aleix Espargarò (20°).