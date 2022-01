Prime immagini per la Ducati GP22: Bagnaia e Miller mordono il freno!

MOTOGP

Online la livrea della Ducati Desmosedici che il pilota italiano ed il suo compagno di squadra guideranno nel Mondiale.

di

Stefano Gatti

Mentre a Sepang va in scena lo shakedown dei primi test collettivi del nuovo anno, Ducati Lenovo Team mostra le prime immagini della Desmosedici GP22 che sarà poi ufficialmente presentata tra un settimana esatta nel "lancio" ufficiale originariamente previsto per venerdì 28 gennaio e rimandato per la positività al Covid di Jack Miller. Nel frattempo però la nuova Rossa di Borgo Panigale avrà già assaggiato l'asfalto malese nelle mani dell'australiano e del nostro Francesco Bagnaia. I test dei piloti titolari vanno infatti in scena a Sepang nel primo weekend di febbraio.

Primo giorno di scuola a Sepang per la MotoGP 2022. I primi a scendere in pista sono stati i collaudatori e gli esordienti della Premier Class. Per gli altri piloti titolati invece l'esordio stagionale in sella avverrà nel fine settimana di sabato e domenica 6 febbraio. Tra questi ultimi "Pecco" Bagnaia e Jack Miller. In attesa dei primi giri di pista (e poi della presentazione ufficiale di lunedì 7), la livrea della Desmosedici GP22 è già stata svelata in anteprima. In sella alla nuova Rossa, "Pecco" e Jack sfideranno i rivali di Yamaha e Honda nel Mondiale che scatta domenica 6 marzo con il Gran Premio del Qatar. Queste le prime parole di Bagnaia:

"La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, è bellissima. Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall'inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le gare. La costanza farà la differenza. Partire avendo già la sicurezza di restare negli anni successivi dà una grande serenità. E soprattutto, cosa più importante, ci siamo scelti insieme. Se mi immagino un futuro in MotoGP lo immagino in Ducati".