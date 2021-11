Pirro svela: "Valentino Rossi proverà la Ducati MotoGP"

Valentino Rossi continuerà per sempre ad andare in moto e proverà la Ducati MotoGP. A rivelarlo è stato Michele Pirro: "Gli ho chiesto di fare qualche giro sulla Ducati DesmosediciGP di oggi e lo farà". Lo storico collaudatore della casa di Borgo Panigale su Facebook ha spiegato: "Quando sono arrivato in Ducati c'era ancora lui, e so cosa ha passato. Io ho avuto gli incubi per anni che la Ducati la guidava e vinceva solo Casey Stoner, che di talento puro ne ha da vendere".