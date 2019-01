MotoGP, presentata la nuova Ducati di Dovizioso e Petrucci

18/01/2019

E' stata presentata a Neuchatel, nella sede dello sponsor storico, la nuova Ducati che darà la caccia a Marquez e al titolo della MotoGP . Sul palco la grande protagonista è stata la Desmosedici in versione 2019, affiancata dalla coppia tutta italiana di piloti: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci . L'obiettivo, come recita lo slogan dello sponsor già visto la scorsa stagione sul cofano della Ferrari, è "Mission Winnow". Ducati è la prima squadra a svelare la nuova moto per il prossimo campionato.

I DATI TECNICI

Motore: 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica evoluta con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro.

Cilindrata: 1.000cc

Potenza massima: Oltre 250 cv

Velocità massima: Oltre 350km/h

Trasmissione: Ducati Seamless Transmission (DST_EVO). Trasmissione finale a catena.

Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e sotto farfalla. Farfalle controllate dal nuovo sistema EVO 2 TCF (Throttle Control & Feedback).

Carburante: Shell Racing V-Power

Lubrificante: Shell Advance Ultra 4

Scarico: Akrapovic

Trasmissione finale: Catena D.I.D

Telaio: Doppia trave evoluto in lega di alluminio

Sospensioni: Forcella Öhlins 48mm upside-down ed ammortizzatore posteriore Öhlins, con regolazione di precarico, e nuovo sistema freno idraulico in compressione ed estensione.

Elettronica: Centralina Magneti Marelli programmata con Software Unico Dorna

Pneumatici: Michelin, su cerchi anteriore e posteriore Ø17"

Cerchi: Marchesini

Impianto frenante: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio da 340mm con pinze a quattro pistoncini. Disco posteriore singolo in acciaio con pinza a due pistoncini.

Peso a secco: 157kg