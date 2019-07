MotoGP: Marquez si fida della Honda, Petrucci rilancia: "Per il podio ci siamo"

04/07/2019

La MotoGP riparte dal Sachsenring, una delle piste preferite in assoluto da Marc Marquez che però ammonisce: "Siamo in un'ottima situazione, stiamo migliorando nei punti deboli e reduci dall'ottimo weekend di Assen. Ma anche a Austin ci si aspettava una mia vittoria ed è stata la peggiore gara dell'anno". Sorride Danilo Petrucci, forte del rinnovo con la Ducati: "Sono più tranquillo, ora miglioriamo in qualifica. Per il podio ci siamo".