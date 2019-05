MotoGP, Dovizioso: "Quest'anno a Jerez possiamo giocarcela"

01/05/2019

Andrea Dovizioso e la Ducati arrivano a Jerez, prima tappa europea della MotoGP, in testa alla classifica dopo la rocambolesca gara di Austin. In Spagna l'obiettivo sarà quello di sfatare il tabù che non vede vincente la Rossa dal 2006 con Capirossi. "Arriviamo a Jerez in testa alla classifica ma, più che per i punti, sono soddisfatto soprattutto per le sensazioni provate nelle prime tre gare di questa stagione. La nostra competitività è cresciuta ulteriormente e siamo riusciti a difenderci anche su piste storicamente difficili per noi, ma quest’anno ci sono ancora più piloti in grado di lottare per il podio ed il campionato è appena iniziato. Penso che a Jerez potremo fare meglio che in passato, e già lo scorso anno in gara avevamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti, ma dobbiamo restare sempre concentrati e continuare il lavoro di sviluppo per potercela giocare su tutte le piste", ha detto il forlivese.