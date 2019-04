MotoGP Americhe, i piloti Ducati: "Siamo in difficoltà"

12/04/2019

Andrea Dovizioso non può certo essere soddisfatto delle sue performance dopo il venerdì di libere ad Austin: "La pista è peggio del 2018 e così è molto complicato guidare - ha detto il pilota Ducati - Non so che lavori siano stati fatti, ma solo a centro curva ci sono dei benefici, mentre le buche sono aumentate. Al momento Marquez va forte e anche le Yamaha vanno bene, mentre noi siamo in difficoltà". Felice e di parere opposto, invece, Valentino Rossi: "Le condizioni della pista non erano male, migliori rispetto allo scorso anno. Il feeling iniziale con la moto è buono e sono abbastanza veloce, ma dobbiamo lavorare sul bilanciamento perché vogliamo migliorare in alcune aree".