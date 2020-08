MotoGP, Vinales vola in libere-3: Rossi non si migliora, sarà Q1

MOTOGP - GP AUSTRIA

di

LUCA BUCCERI

E' la Yamaha di Maverick Vinales a dettare il passo nella terza sessione di libere del GP d'Austria a Spielberg. Al Red Bull Ring il pilota spagnolo chiude in 1'24''317, tempo che gli permette di piazzarsi al terzo posto in combinata volando in Q2. Secondo crono della mattina per Jack Miller, terzo per Andrea Dovizioso. Fabio Quartararo si salva per un soffio e con l'8° tempo della terza sessione chiude 10° in combinata. Rossi non riesce invece a migliorarsi, la sua qualifica partirà dal Q1.

In una mattinata ancora una volta segnata dalla pioggia, nel box della Yamaha sorride solo Maverick Vinales che riesce a strappare il tempo necessario per accedere direttamente in Q2. Dopo oltre 35 minuti di attesa e di giri con gomma soft da bagnato, lo spagnolo piazza l'attacco decisivo e con le slick acciuffa il miglior tempo di giornata che gli permette di balzare al terzo posto in combinata. Discorso diverso invece per il "Dottore" Valentino Rossi che non riesce a migliorarsi chiudendo con l'11° crono della mattina, il 13° in combinata che lo costringerà ad iniziare le qualifiche dal Q1 con la speranza di essere tra i due migliori per accedere in Q2.

Prosegue alla grande, invece, il fine settimana di Andrea Dovizioso che conferma sempre più come quello del Red Bull Ring sia un tracciato incline alle caratteristiche della sua Ducati. Il forlivese chiude con 109 millesimi di ritardo su Vinales, ma con il suo 1'24''237 registrato ieri nel corso delle prime libere accede in tutta tranquillità al Q2 insieme a Pol Espargaro, ancora saldamente in testa. Bene anche la seconda Ducati, quella del team Pramac, di Jack Miller che gira con soli 46 millesimi di ritardo da dalla Yamaha regalandosi il 4° crono in combinata.

Sarà Q2 anche per Franco Morbidelli, che non ha migliorato il tempo registrato ieri che lo ha visto così scivolare dalla quinta alla nona posizione in combinata, e Fabio Quartararo. Per "El Diablo", leader della classifica piloti, il brivido dell'ultimo giro con l'incognita di rientrare tra i primi 10, poi la conferma. Il suo 1'24''611 è il tempo limite per accedere in Q2, beffati così Zarco (+0''044 sul combinato) e Danilo Petrucci (+0''052, 12° posto).

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE-3

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE