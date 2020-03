MotoGP, Vinales in ospedale per una caduta in allenamento

In attesa di sapere quando partirà la stagione della MotoGP, Maverick Vinales ha pensato bene di finire in ospedale. Fortunatamente non per aver contratto il virus del Covid-19, ma per un incidente. Lo spagnolo compagno di squadra di Rossi alla Yamaha è caduto mentre si allenava su una pista da motocross. Niente di grave per lui, che però, ha passato una notte in osservazione per precauzione.