MotoGP Valencia: Lecuona vola sul bagnato, Rossi resta ai box

MOTOGP VALENCIA

Lo spagnolo si conferma in forma sul bagnato precedendo una Ducati e una KTM Factory

di

LUCA BUCCERI

È di Iker Lecuona il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di Valencia, ultima stappa stagionale del Motomondiale. Il pilota spagnolo del team Tech3 gira in 1:40.569 davanti alla Ducati di Jack Miller e alla KTM Factory di Oliveira. Bene Bagnaia, Marini e Morbidelli che chiudono rispettivamente col 6°, 7° e 8° tempo, mentre gira poco e nulla Valentino Rossi: solo tre giri completati e nessun tempo valido nella sessione.

Dopo gli importanti miglioramenti registrati sull'asciutto nella seconda parte di stagione, Iker Lecuona si conferma super anche sul bagnato. In un Ricardo Tormo reso insidioso dalla pioggia caduta tra la fine della sessione di libere di Moto3 e l'avvio di quella della MotoGP, il pilota del team Tech3 prende le misure e sul finale piazza il miglior riscontro cronometrico della mattina davanti alla Ducati di Jack Miller e del compagno di marca Miguel Oliveira. Bravo a riprendere possesso della sua KTM nonostante le numerose imbarcate subite al posteriore per le condizioni del tracciato, Lecuona sorride al termine della sessione di libere guardando tutti dall'alto al basso, aprendo nel migliore dei modi l'ultimo weekend del Motomondiale prima dell'addio alla categoria (con la speranza che sia solo un arrivederci).

Solo 155 millesimi dividono Lecuona da Miller, con l'australiano che però non ha avuto modo di girare nei minuti conclusivi delle libere a causa di una caduta beffarda: arrivato lungo in curva, il ducatista ha frenato con troppa foga sulla via di fuga "rossa", diventata una vera e propria saponetta a causa della pioggia. Buone prestazioni anche dalle altre Ducati di Zarco, 4°, e Bagnaia, che chiude la sessione sesto alle spalle di Mir e davanti ai connazionali Luca Marini e Franco Morbidelli. Trovano spazio in top 10 anche Pol Espargarò e Takaaki Nakagami.

A sperare in condizioni meteo migliori nel pomeriggio ci sono poi Rins, Martìn e Aleix Espargarò, che in compagnia di Enea Bastianini e Fabio Quartararo occupano dall'11° alla 15° posizione nella classifica cronometrica della sessione. L'ultimo tempo registrato è l'1:42.767 di Maverick Vinales, mentre a mancare all'appello è Valentino Rossi. Nel suo ultimo weekend in carriera in MotoGP il "Dottore" decide di gustare la pista appena per 3 giri, poi il rientro ai box da spettatore d'eccezione in una mattinata che non avrebbe potuto portare buoni frutti dalla sua M1 del team Petronas.