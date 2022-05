MotoGP Spagna, Quartararo: "Gara intensa e divertente". Espargarò: "Spinto come un matto"

MOTOGP SPAGNA

Le parole dei due piloti che hanno conquistato il podio alle spalle di Bagnaia

Ci ha provato fino all'ultimo, ma poi si è dovuto arrendere alla forza della Ducati di Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo conquista il secondo posto a Jerez nel GP di Spagna e allunga in classifica mondiale, con un sorriso per la gara portata a termine: "È stata una gara molto complicata, Pecco ha fatto una partenza incredibile e ho provato a sorpassarlo in avvio. Il ritmo è stato folle, la gomma anteriore è stata molto calda e la pressione era alta". Jerez, Bagnaia torna al successo

























































1 di 30 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 30 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Ho tenuto il suo passo e ho tratto vantaggio, è stata una gara intensa e ci siamo divertiti tanto" ha aggiunto il francese.

Terzo posto per l'Aprila di Aleix Espargarò: "Mi sento bene, è stata una gara incredibile. Non riuscivo a sorpassare Marquez e Miller, loro sono forti in staccata, ma facevano tanti cambi di direzione. Poi hanno sbagliato, mi sono infilato e ho spinto come un matto. La velocità c'è, siamo lì e ora sono vicino a Quartararo".