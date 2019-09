MotoGP San Marino, Marquez su Rossi: "Penso al campionato, al contrario di altri..."

Marc Marquez non si fa troppi problemi ad accusare Valentino Rossi per il malinteso costato a entrambi l'ultimo tentativo di giro lanciato in qualifica: "Io sono partito dal box per andare da solo, anche se tutti mi accusano sempre di seguire gli altri piloti - ha esordito lo spagnolo della Honda - A un certo punto mi sono trovato Valentino davanti, abbiamo fatto il giro di lancio vicini e poi abbiamo cominciato a spingere. Io l'ho sorpassato perché andavo più forte, sono andato leggermente lurgo al curvone, ma non ero sicuro di essere uscito dai limiti della pista. A una delle curve dopo lui è arrivato con troppa velocità, non la poteva chiudere, mi ha infilato e io ho pensato solo a non andargli addosso per evitare di cadere. Se sono arrabbiato? No, non era la mia lotta. Io ho un campionato a cui pensare, al contrario di qualcun altro...Ho alzato la mano non certo per chiedergli scusa, ma per chiedergli cosa fosse successo. Una manovra così in qualifica è piuttosto strana".