MotoGP, Rossi: "Solito problema di gomme, poi si è accesa una spia..."

ESORDIO AMARO

Si è conclusa con un ritiro la prima gara della stagione di Valentino Rossi. A Jerez il pesarese è stato appiedato dalla sua Yamaha mentre navigava appena dentro la Top 10. "Mi sono ritirato perché mi si è acceso un allarme rosso sul cruscotto e in questi casi ti devi fermare. Per qualche ragione non facciamo lavorare bene le gomme. Ho tanti problemi. Tutti sul posteriore hanno scelto le soft, perché le hard hanno meno grip. Per l'anteriore non direi di aver fatto una scommessa, così io e Vinales abbiamo scelto le soft. Il mio problema è stato dietro. E la prossima settimana dovremo cambiare qualcosa, perché è un problema che ho da sempre", ha spiegato. El Diablo infiamma Jerez nella "prima" della MotoGP

































































































































Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Motogp MotoGP, Quartararo padrone a Jerez: ecco la prima vittoria

A un certo punto, Rossi si è visto raggiungere da Marquez e gli ha fatto strada, segno che non ne aveva proprio per provare a battagliare: "Io ero molto, molto lento, ero in difficoltà, mi ha passato facile. Mi sono messo dietro, non era da mettersi in mezzo: aveva un passo migliore del mio".

Eppure ci sono due Yamaha davanti a tutti in classifica. "I primi tre hanno guidato bene e sono su un altro livello - ha ammesso - , parlo di Marquez, Quartararo e Vinales. Ora bisogna capire cosa è successo a Marc, perché il campionato è corto. Maverick e Fabio favoriti? Io non dimenticherei Dovizioso perché ci sono tante piste favorevoli alla Ducati. Loro tre hanno una grande possibilità, dipende da quanto ci metterà a rientrare Marquez. Io? Ci riproveremo sicuramente la settimana prossima. Ma non saranno i dati degli altri piloti Yamaha a salvarci":

Non entra nel dettaglio del ritiro di Rossi, Lin Jarvis, managing director del team ufficiale: "Dall'inizio ha accusato mancanza di grip, ha avuto problemi nella frenata nei primi giri. Quando ha perso ancora grip nella gomma dietro è stato tutto più difficile. Ha avuto un problema che dobbiamo ancora capire. La moto, però, è molto migliorata, siamo competitivi, non posso dire se siamo più veloci di Honda e Ducati ma la moto va bene, siamo pronti. Possiamo lottare per il Mondiale".