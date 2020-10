MotoGP, Quartararo: "Non sono io a dover vincere, ma i team ufficiali"

GP TERUEL

La MotoGP resta ad Aragon per il secondo weekend di fila, che inizierà con Joan Mir davanti a tutti in classifica generale. Intanto Fabio Quartararo, il suo diretto avversario nella corsa al titolo, superato proprio domenica scorsa, allontana la pressione dalle sue spalle. "Non vivo la pressione di dover vincere, sono i piloti dei team ufficiali a dover vivere la pressione di vincere: Yamaha o anche Suzuki ad esempio, che hanno una grande esperienza, molto più di noi. Noi siamo un team giovane, siamo qui da soli due anni. Questo mi fa sentire bene e tranquillo, perché quello he abbiamo fatto è già abbastanza", ha detto il francese.

Domenica scorsa, comunque, a vincere era stato Alex Rins. "Ho riposato un po' dopo la gara di Aragon, relax e allenamenti. Dobbiamo essere al 100%, voglio provare a ripetere lo scorso week-end, abbiamo un bel set up, conquistare un'altra vittoria sarà difficile, ma ci proveremo", ha detto lo spagnolo della Suzuki.

Alex Marquez, saluto due volte di fila sul podio: "Il mio miglioramento è al 50% mentale e al 50% tecnico, le mentalità in questo sport è molto importante. Il podio di Le Mans mi ha dato sicuramente fiducia e tranquillità che ti aiuta a guidare libero, ma nelle ultime gare siamo cresciuti anche nella guida. Il test a Misano tra le due gare è stato molto importante per noi", le parole del pilota Honda.

Vuole riscattarsi "Pecco" Bagnaia, reduce da una caduta nei primi giri di gara. "Abbiamo più margine di miglioramento, lo scorso weekend siamo andati piano, abbiamo fatto fatica a trovare le condizioni e l'assetto da prendere, ma in gara mi ero sentito bene e questo è molto positivo. Vedremo come andrà, ci saranno temperature più alte e una pista più gommata. Sono molto positivo", ha spiegato il ducatista.