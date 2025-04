MotoGP Qatar, Marquez: "Alex mi ha attaccato, ma sapevo di aver ritmo. In gara gestirò diversamente"

MARTIN: "UNA MEZZA VITTORIA"

E sorride, nonostante il 16° posto finale in Sprint, Jorge Martin che in Qatar ha fatto il suo esordio stagionale: "Per me oggi è una mezza vittoria. È un test, ma pur sempre un weekend di gara. Ho provato tutto, in Sprint ho cercato di capire dove fatico e ancora la moto non la conosco per girare con costanza. Dobbiamo migliorare, sono stanco. La mano non fa male perché non la uso perché utilizzo tutta la parte destra del corpo. Ergonomicamente non sono messo bene, mi stanco molto di più. Ieri dopo due giri mi sono fermato, oggi ne ho fatti 11 e il corpo si sta abituando. Devo lavorare con Aprilia per trovare il giusto modo di recuperare, devo girare per ritrovarmi fisicamente".