MotoGP Misano, qualifiche d'azzurro: Bagnaia in pole davanti a Morbidelli e Bezzecchi

motogp misano

Misano parla italiano, con la prima fila firmata dai piloti nostrani con Pecco che aprirà Sprint e GP dalla prima casella in griglia davanti a Morbidelli e Bezzecchi

© Getty Images Francesco Bagnaia conquista la pole del GP di San Marino a Misano, 13° appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Il due volte iridato apre la prima fila che parla italiano, con la Ducati Prima Pramac di Franco Morbidelli e quella del team VR46 di Marco Bezzecchi che partiranno accanto a Pecco per la Sprint Race del pomeriggio e nella gara della domenica. Seconda fila per il leader del mondiale Jorge Martin, con Pedro Acosta e Brad Binder che partiranno 5° e 6°. Sfortuna per Marc Marquez, caduto nel corso del Q2 e costretto a partire dalla terza fila, in nona posizione in griglia, dietro al fratello Alex Marquez e alla Ducati factory di Enea Bastianini.

Una qualifica, quella di Misano, che parla italiano in tutti i sensi. Se è vero che la Ducati, sia nel team factory che in quelli satellite, è sempre davanti a tutti, per il GP di San Marino la prima fila è monopolizzata dagli italiani. Francesco Bagnaia, infatti, partirà davanti a tutti nella prima delle due tappe italiane, col due volte iridato che proverà sin dalla Sprint a ricucire il gap dal leader del mondiale Jorge Martin dopo il weekend sfortunato di Aragon. Al sua fianco, qualche metro più indietro, ci saranno Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che con le Ducati del team Prima Pramac e di VR46 chiudono la prima fila d'azzurro vestita.

In seconda fila, invece, proprio il leader del mondiale Martin con Pedro Acosta in GasGas e Brad Binder in KTM, mentre Marc Marquez si deve arrendere a una caduta nel corso del Q2. Lo spagnolo sarà quindi costretto a partire dalla terza fila, dalla nona casella in griglia dietro al fratello Alex Marquez ed Enea Bastianini. Quarta fila per la Yamaha di Fabio Quartararo, seguita dall'Aprila di Maverick Vinales e dall'altra KTM di Jack Miller.

Si fermano invece al Q1 le ambizioni di entrambi i fratelli Espargaro, con il pilota Aprila Aleix che partirà dalla quinta fila al 13° posto in griglia e Pol al 15° con la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio a dividerli. Zarco (Honda LCR), Augusto Fernandez (GasGas) e Miguel Oliveira (Aprila Trackhouse) prenderanno il via dalla sesta fila davanti a Raul Fernandez (Aprila Trackhouse), Rins (Yamaha) e Luca Marini (Honda). A partire dalle retrovie invece Nakagami (Honda LCR) e Stefan Bradl (tester per il team Honda). Assente dalla griglia Joan Mir, alle prese con una gastroenterite che lo ha messo ko per il primo dei due weekend di Misano.

BAGNAIA: "PRIMA FILA ITALIANA FIGHISSIMA" - Entusiasmo per Francesco Bagnaia: "Sono senza parole, super contento perché abbiamo fatto tutti un lavoro ottimo. Dai fisioterapisti alla squadra, con la moto che sta funzionando bene, abbiamo lavorato bene. Non sarà facile perché con la soft la moto è nervosa e fa movimenti aggressivi. Ma sono contento, mi sono concentrato nonostante i dolori e sono molto contento. Energie? Bisogna dare sempre il massimo, domani sera sarò sfinito Prima fila italiana è fighissima, è un grande orgoglio perché ci alleniamo molto in questa pista ed è giusto che escano fuori i frutti".

MORBIDELLI: "BELLO TORNARE IN PRIMA FILA" - Sorride Franco Morbidelli: "Bellissimo tornare in prima fila e al parco chiuso, grande soddisfazione farlo qui a Misano. Abbiamo migliorato passo dopo passo la moto. Partire in prima fila è un vantaggio, ma sarà una gara tosta perché le condizioni non sono semplici e in tanti vanno forte. Siamo un gruppetto e sarà interessante vedere l'usura, la temperatura e tante cose".

BEZZECCHI: "LOTTERÒ PER LA TOP 5" - Terza casella per Marco Bezzecchi: "Sono contento, il casco è dedicato alla gente di Misano che mi fa battere forte il cuore. La gente mi sta aiutando tanto in questo momento. Abbiamo lavorato molto e ieri le basi erano buone, oggi abbiamo fatto qualche modifica che con la gomma usata ci ha permesso di avere una buona moto. Oggi sono riuscito a fare un buon tempo, non sono a posto ma lo step è importante e sono contento. Sprint o GP? Sono pronto per entrambe, anche se tutti sono molto veloci. Lottare per il podio è difficile, ma tra i primi cinque è possibile".