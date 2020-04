MotoGP, Marquez: "Stagione breve? Sarebbe complicato e rischioso"

L'emergenza coronavirus sta falcidiando il calendario del Motomondiale, con 9 GP già cancellati. Marc Marquez non nasconde una certa preoccupazione per un Mondiale 'monco'. "Sarebbe complicato avere una stagione breve, perché bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti - ha detto a Sky Sport -. Onestamente adesso non ci penso, quando avremo un calendario farò le mie strategie".