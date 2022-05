MotoGP, Marquez: "Bisogna continuare a migliorare e a ridurre le distanze dal vertice"

VERSO LE MANS

Lo spagnolo della Honda è staccato dal vertice, ma non molla l'obiettivo titolo: "Imparato molto dai test di Jerez"

In classifica ha meno della metà dei punti del leader Fabio Quartararo (44 contro 89), ma Marc Marquez resta uno dei pretendenti al titolo della MotoGP. Nonostante i problemi fisici e quelli di una moto, la Honda, che oggi è la peggiore della griglia. E a Le Mans, dove si correrà domenica, lo spagnolo arriva con le idee ben chiare. "L'importante è continuare a costruire, continuare a migliorare e continuare a ridurre le distanze dal vertice. A Jerez abbiamo fatto progressi e ora dobbiamo andare avanti, soprattutto dopo i test è importante vedere come stanno le cose", ha detto. Getty Images

"Nel complesso il weekend spagnolo è stato buono, compresi i test perché siamo stati in grado di imparare molto. Ora arriviamo in Francia per vedere cosa è possibile fare. Ho fatto delle belle gare a Le Mans e delle gare più impegnative lì, può dipendere molto dalle condizioni, ma dovrebbero essere buone questo fine settimana", ha aggiunto.