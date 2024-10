MotoGp Malesia, Iannone: "Il mio ritorno è una sfida folle"

Andrea Iannone commenta così il suo ritorno in MotoGP, dopo quattro anni di squalifica per doping, grazie alla chiamata del team Ducati-VR46 di Valentino Rossi: "Sono onorato che hanno pensato a me e non potevo non dire sì a questa opportunità non appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa e impegnativa, visto che non guido una moto in questa categoria da anni e senza aver fatto test o cose simili". Il 35enne parteciperà questo fine settimana al Gran Premio della Malesia sostituendo Fabio Di Giannantonio che sarà assente nelle ultime due gare dell'anno per sottoporsi a un intervento alla spalla.