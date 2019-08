MotoGP: Iannone, del talento non c'è traccia

di

LUCA BUDEL

Andrea Iannone, ovvero quando le prestazioni in pista sono inversamente proporzionali alla ricerca ossessiva della popolarità, attraverso i social e le copertine delle riviste che si occupano di gossip. A Brno infatti Iannone ha realizzato il ventitreesimo tempo in qualifica. Dietro di lui nessuno, davanti a lui un muro di 22 piloti, compreso il compagno di squadra.

L’Aprilia lo considera un investimento utile alla svolta tecnica, nel frattempo la casa di Noale è l’ultimo marchio stampato sui foglio che racconta la classifica costruttori. Probabilmente l’apporto di Andrea Iannone è valutato sul lungo, lunghissimo periodo. Attualmente del peso del suo talento non c’è traccia, così come non ne era rimasta alla Ducati prima e alla Suzuki poi. Probabilmente Andrea è distratto da altro. Sarebbe stato utile seguire l’esempio di Valentino Rossi che del suo privato non ha mai offerto nulla di spontanea volontà.