MotoGp: i test prestagionali a febbraio e marzo in Malesia e Portogallo

Sono state annunciate le date provvisorie dei preseason test 2023 della classe MotoGp: si terranno fra il 5 febbraio e il 12 marzo in due diversi tracciati. Il via in Malesia con lo shakedown test in programma al Sepang International Circuit dal 5 al 7 febbraio, riservato ai tester ufficiali e ai rookie. Dal 10 al 12, invece, in pista i piloti ufficiali per tre giorni. Il paddock della classe regina si sposterà quindi in Portogallo, dove l'Autodromo Internacional do Algarve, che ospiterà il primo round della stagione, vedrà in azione le star della premier class per due giorni, l'11 e 12 marzo. Per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, appuntamento sempre a Portimao dal 17 al 19 marzo.