MotoGP Gran Bretagna, Alex Marquez: "Tutto perfetto, testa a domani". Marc: "Lui è stato più forte"

QUARTARARO: "SOFFERTO, NON ME L'ASPETTAVO"

Dalla pole al sesto posto, Fabio Quartararo non è del tutto soddisfatto: "Il grip è sceso tanto rispetto a stamattina, abbiamo sofferto tanto e non me l'aspettavo. Analizziamo tutto e poi cerchiamo di capire se c'è del positivo per domani. Non mi aspettavo di essere sorpassato così facilmente, a Jerez e Le Mans avevamo fatto meglio e oggi non ho capito che cosa è successo".