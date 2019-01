MotoGP, ecco la Yamaha di Morbidelli

28/01/2019

Una settimana prima del team ufficiale, è stata svelata la squadra "privata" della Yamaha. A Kuala Lampur sono stati tolti i veli al nuovo Petronas Sepang Racing Team, che nel prossimo campionato della MotoGP (ma sarà presente anche in Moto3 e Moto2) schiererà Franco Morbidelli e il rookie francese Fabio Quartararo. “Mi sento parte di un grande progetto. Sono molto grato a tutti per aver creduto in me e farò di tutto per rendere soddisfatti Petronas e il team. Abbiamo iniziato a lavorare bene sin dall’inizio e continuerò a dare il massimo anche per migliorarmi come pilota”, ha detto Morbidelli.