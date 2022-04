MotoGP, Dovizioso: "Fare tutto in un giorno è impossibile, il tempo è poco"

MOTOGP ARGENTINA

Il pilota Yamaha è preoccupato per il possibile ritardo dei container che contengono le moto

Cresce l'attesa per l'arrivo delle moto in Argentina, dove il weekend sul circuito di Termas de Rio Hondo ha subito una riprogrammazione per il blocco degli aerei tra l'Indonesia e l'Africa. Sarà una corsa contro il tempo per montare i garage e settare le moto in vista delle libere di sabato, alle 15.35, ma potrebbe non bastare. Andrea Dovizioso non è tanto ottimista sul fine settimana: "In base all'ora di arrivo i team decideranno quante moto usare la mattina, il tempo è davvero poco. Non sarà facile, l'importante è che arrivi tutto". Getty Images

"Qualifiche e gara in un giorno, partendo da zero? Non credo sia possibile. Siamo oltretutto in una pista che probabilmente non sarà gommata, le condizioni non sono ottimali. Tutto in un giorno secondo me qui non è proprio possibile" le parole del pilota Yamaha del team WithU.