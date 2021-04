MotoGP Doha, Rossi: "Weekend difficile, speravo di essere più veloce"

MOTOGP DOHA

Delusione per il pilota italiano, solo 16° al traguardo a Losail nella seconda tappa del Motomondiale

Ennesimo weekend amaro per il team Petronas e per Valentino Rossi, soltanto sedicesimo al traguardo nel GP di Doha. A Losail, nella tappa bis del Motomondiale, il "Dottore" scivola ancora più giù rispetto ai risultati della scorsa settimana, al termine di una tre giorni difficile: "Questo weekend è stato difficile e ho faticato tanto, il passo in warm up non era male, mi aspettavo di più e di poter arrivare tra i primi 10". Getty Images

"Sono partito bene, poi non sono stato veloce come gli altri. Quando parti così indietro è davvero difficile, ho cercato di spingere fino alla fine, ma speravo di essere più veloce” ha spiegato Rossi.

Il pilota italiano ha poi sottolineato: "Vanno tutti forte, è molto difficile perché c’è un gran livello quest’anno. Venerdì e sabato sono stati neri, poi ieri sera abbiamo parlato e modificato alcune cose che mi hanno permesso oggi di guidare meglio. Qualcosa di positivo c’è, ma mi aspettavo di più per essere nel gruppo di Morbidelli. E lui ovviamente sperava di essere nel gruppo di testa”.

BAGNAIA: "PROBLEMI IN AVVIO"

Il bis di Losail non è stato esaltante nemmeno per Francesco Bagnaia, che a fine corsa ha spiegato: “Non è partita come pensavo, ho avuto problemi all’avvio e mi sono trovato undicesimo. Il passo era ottimo, giravo più veloce di quelli davanti e pensavo di riuscire a portarla a casa ma non è stato così. Il lungo? E' stata colpa del tunnel d'aria, me lo dovevo aspettare ma non ci ho pensato proprio. Penso che quest'errore mi sia costato il podio di oggi. Accuso il colpo e imparerò dagli errori".

PETRUCCI: "TANTA FATICA COL GRIP"

Delusione anche per Danilo Petrucci, che con la sua KTM del team Tech3 ha chiuso diciannovesimo davanti al solo Savadori: "È stata una gara molto difficile. Non sono partito male, ma al primo giro ero troppo lento e non sono riuscito a stare con il gruppo che mi precedeva. A metà gara andava bene. Ma non ho mai avuto una buona sensazione per spingere. Ho faticato molto con il grip anteriore e posteriore. Poi abbiamo perso molto sul rettilineo principale, quindi non ho potuto difendermi. Mi dispiace tanto, perché pensavo di essere più veloce, ma a metà gara non sono riuscito a sorpassare il pilota che mi precedeva. Tuttavia, abbiamo acquisito esperienza e raccolto alcuni dati, quindi non vediamo l'ora che arrivi la prossima gara di Portimao”.