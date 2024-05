MotoGP Catalogna: Martin al comando nelle Libere 1, Bagnaia lavora sul passo

GP CATALOGNA

Il leader del Mondiale col miglior tempo davanti a Marquez e Binder, 7° senza time attack finale il due volte iridato

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2024. Il leader della classifica iridata ha messo tutti in riga al termine di un turno per la verità piuttosto interlocutorio, in cui solo lui e pochi altri hanno tentato l’attacco al tempo nel finale, chiudendo in 1’39’’579 con la sua Ducati Pramac. Alle sue spalle si è piazzato un pimpante Marc Marquez con la Ducati Gresini (+ 0’’292), seguito dalla Ktm di Brad Binder (+ 0’’379). Solo settimo tempo per Francesco Bagnaia, con la prima Ducati ufficiale (+ 0’’724), che però ha fatto tutto il turno con la stessa gomma, concentrandosi esclusivamente sul ritmo gara.

Martin resta comunque una certezza e dopo la straordinaria doppietta di Le Mans ha dimostrato di avere tutta l'intenzione di ripetersi anche al Montmelò. Dovrà comunque fare i conti con un Marquez in grande spolvero, reduce da due secondi posti e apparso particolarmente brillante sul passo.

Tra i primi hanno chiuso anche Pedro Acosta con la Ktm GasGas (4° a + 0''387) e Aleix Espargaro con l'Aprilia (+ 0''472), al suo ultimo GP di casa dopo l'annuncio del ritiro a fine stagione arrivato giovedì pomeriggio. A fare dal contraltare alla buona prova del pilota di Granollers, dominatore del weekend catalno nel 2023, ci sono state le difficoltà del compagno di team Maverick Vinales, solamente 11° e piuttosto nervoso nei box.

Davanti a Bagnaia si è piazzata anche l'altra Gresini di Alex Marquez (6° a + 0''708), mentre alle sue spalle, a chiudere la top 10, ci sono Augusto Fernandez con l'altra Ktm GasGas, Jack Miller con l'altra Ktm ufficiale e Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, tutti e tre raccolti in una manciata di millesimi.

Detto di Pecco, che oltre a inseguire Martin in classifica va anche a caccia di riscatto dopo il brutto incidente patito proprio al Montmelò meno di un anno fa, è stata nel complesso una mattinata poco brillante per gli altri italiani: 14° e 22° tempo per le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, 19° per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, il cui futuro nel team sembra sempre più in bilico, 21° per l'altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli.