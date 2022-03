MotoGP, Bastianini non si nasconde: "Qui per vincere"  

GP INDONESIA

L'italiano della Ducati, trionfatore in Qatar, fissa l'obiettivo alla vigilia dell'Indonesia: "Vorrei almeno la top 5 del Mondiale". Marquez: "Migliorare passo dopo passo"





In MotoGP è già ora del secondo appuntamento stagionale: si corre a Mandalika, in Indonesia. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Enea Bastianini, vincitore nel weekend d'esordio in Qatar, non si nasconde: "Sono qui per vincere anche questo Mondiale dopo la Moto2 nel 2020: più concretamente, però, punto alla top 5". A caccia di conferme dopo il quinto posto a Losail, invece, Marc Marquez: "Bisogna migliorare, passo dopo passo". Getty Images

Dopo un weekend da sogno, Enea Bastianini sogna di servire il bis e, perché no, osare qualcosa in più in vista del Mondiale. L'azzurro della Ducati, vincitore nella prima tappa della MotoGp 2022 in Qatar, non si nasconde nella conferenza stampa alla vigilia del secondo appuntamento a Mandalika, in Indonesia. "Vincere la prima gara in Qatar è stato fantastico per me, qualcosa di imprevisto da parte mia e del team, che ha fatto un ottimo lavoro durante i test. In gara però cambia tutto: siamo partiti col piede giusto. Lottare per il titolo? Non lo so, è chiaro che non è facile vincere un Mondiale, l'ho vinto nel 2020 con la Moto2 e sono qui per trionfare anche in questa categoria, ma non ho molta esperienza. In Qatar ho gestito bene la gara, ma ora c'è una pista nuova per noi, dovremo vedere nel corso del campionato come comportarci: il mio obiettivo è arrivare tra i primi 5".

Dopo il quinto posto di Losail, invece, va a caccia di conferme e di miglioramenti Marc Marquez: "In Qatar c'ero - dice lo spagnolo della Honda - e non sono stato lontano dalle prime posizioni, ma non era la giornata giusta. Il nostro obiettivo è di migliorare il quinto posto, così come vorrò fare in Argentina dopo questo weekend: un passo alla volta. Ho avuto un ottimo feeling, vediamo come affrontare questo fine settimana. Pol Espargaro è stato il più veloce durante le prove, sarà tra i favoriti, ma ci sono anche Bastianini, Quartararo e Binder. Vedremo molti volti nuovi, e tutti competitivi. Il mio potenziale è alto, ma al momento mi manca un po' di feeling con l'anteriore per essere più veloce. Su questa base potrebbero arrivare delle vittorie, ma io voglio di più. Con questa Honda, Pol Espargaro è vincente e io no".

Serve il riscatto per Pecco Bagnaia dopo il brutto weekend di Losail e lo sfogo: "Ducati non deve scusarsi con me, siamo un team e lavoriamo insieme. Ci siamo parlati e ora è tutto chiarito, questo fine settimana sarà un'altra storia. Ho riflettuto ed è vero ce in Qatar avevo detto che stavo facendo troppi test, ma è passato il messaggio sbagliato: non intendevo dire che non mi piace, so che è il lavoro quando sei in un team ufficiale. Forse dopo la gara ero un po' nervoso".

Tra i delusi del debutto, invece, c'è sicuramente Fabio Quartararo. Il campione del Mondo in carica va a caccia del riscatto dopo il nono posto nel primo appuntamento stagionale: "Mi aspettavo di più in Qatar, alla fine ero molto frustrato, mancava grip: abbiamo provato a fare qualcosa a gara in corso, ma è stata dura. Nei test siamo stati costanti, ma non sappiamo cosa aspettarci in vista di domenica. La Yamaha è questa, ma io darò il massimo".