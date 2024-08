MotoGP Austria, Martin: "Io e Pecco ora siamo 0-0. Penalità? Va cambiato il regolamento"

MOTOGP AUSTRIA

Lo spagnolo dopo il secondo posto nella Sprint Race a Spielberg: "Poteva essere una gara molto bella"

© Getty Images Jorge Martin accetta a malincuore il 2° posto nella Sprint Race del GP d'Austria, pronto a riscattarsi nelle prossime gare: "Il long lap è giusto, perché è scritto nel regolamento, ma il regolamento dovrebbe cambiare - le parole del pilota Ducati Pramac a Sky -. Sono uscito di pista mentre ero primo, sono rientrato alle spalle di Pecco, quindi ho perso una posizione, ma mi hanno penalizzato lo stesso. Il regolamento lo conosco, ma come fai a sapere se davvero perdi un secondo? Comunque mi sono divertito nei primi giri, poteva essere una gara molto bella, anche perché io e Pecco siamo vicinissimi in termini di passo. Il lungo in Curva 2 che ha portato alla penalità? Lotti per essere il migliore al mondo, devi prenderti dei rischi. Ho chiuso al secondo posto, va bene così. Ora siamo zero a zero (appaiati a quota 250 in vetta alla classifica, ndr), sarà una bella lotta fino alla fine".

ESPARGARO: "UNO DEI MIGLIORI SABATI DELLA MIA CARRIERA"

Grande soddisfazione nelle parole di Aleix Espargaro, terzo al traguardo con la sua Aprilia: Sono molto contento e orgoglioso, forse uno dei migliori sabati della mia carriera, su una pista difficile per me, una sorta di kriptonite per l'Aprilia. La qualifica è stata positiva e il passo nella Sprint anche, non eravamo lontani dalle tre Ducati, che comunque erano su un altro livello. Pensavo davvero peggio, credevo di poter andar forte sono nei primissimi giri, invece sono rimasto dietro alle Ducati per 7-8 giri e ho dato 3 secondi al gruppo dietro, è stato interessante".