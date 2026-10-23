MotoGp Australia, Bezzecchi dopo le pre-qualifiche: "Ottima giornata, velocità e passo buoni"

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"Un'ottima giornata, sono abbastanza contento. La velocità e il passo sono abbastanza buoni, finora abbiamo girato poco per capire quale sarà il degrado delle gomme". Così Marco Bezzecchi commenta il primato nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Australia della MotoGp. Interrogato in particolare sul quarto settore del circuito di Phillip Island, il pilota dell'Aprilia ha spiegato: "È una parte molto difficile, non mi viene facile. Ci sto lavorando da 3-4 anni perché è sempre stato un mio punto debole. Sto cercando di cambiare e capire come essere più veloce".
"Giornata decente. Ho fatto più fatica all'inizio per trovare un po' le linee perché qui lo scorso anno non avevo corso, ma pian piano mi sono abituato". Così Jorge Martin commenta a il quinto posto nelle pre-qualifiche di Phillip Island. "Devo studiare come fanno le altre Aprilia che sono più forti di me, speriamo di migliorare. Nelle curve veloci devo trovare un po' più di feeling, ma in generale mi sento competitivo", ha aggiunto il pilota spagnolo.
"Oggi mi sentivo bene, ho trovato subito il feeling con la moto. L'Aprilia va forte, ma sono convinto di essere al posto giusto per giocarmi il titolo". Così Marc Marquez commenta il suo terzo posto con la Ducati nelle pre-qualifiche di Phillip Island alle spalle di Bezzecchi e Raul Fernandez. Sull'eventualità di correre sul bagnato, ancora lo spagnolo ha dichiarato a Sky: "Non è la pista migliore per gareggiare sotto la pioggia, ma sono pronto per tutte le condizioni".