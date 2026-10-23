MotoGp Australia, Bezzecchi dopo le pre-qualifiche: "Ottima giornata, velocità e passo buoni"

"Un'ottima giornata, sono abbastanza contento. La velocità e il passo sono abbastanza buoni, finora abbiamo girato poco per capire quale sarà il degrado delle gomme". Così Marco Bezzecchi commenta il primato nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Australia della MotoGp. Interrogato in particolare sul quarto settore del circuito di Phillip Island, il pilota dell'Aprilia ha spiegato: "È una parte molto difficile, non mi viene facile. Ci sto lavorando da 3-4 anni perché è sempre stato un mio punto debole. Sto cercando di cambiare e capire come essere più veloce".