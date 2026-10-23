motogp australia

MotoGp Australia, Bezzecchi dopo le pre-qualifiche: "Ottima giornata, velocità e passo buoni"

Le parole dopo le pre-qualifiche a Phillip Island, Marquez: "Pronti a ogni scenario". Martin: "Devo migliorare"

23 Ott 2026 - 10:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 8
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

"Un'ottima giornata, sono abbastanza contento. La velocità e il passo sono abbastanza buoni, finora abbiamo girato poco per capire quale sarà il degrado delle gomme". Così Marco Bezzecchi commenta il primato nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Australia della MotoGp. Interrogato in particolare sul quarto settore del circuito di Phillip Island, il pilota dell'Aprilia ha spiegato: "È una parte molto difficile, non mi viene facile. Ci sto lavorando da 3-4 anni perché è sempre stato un mio punto debole. Sto cercando di cambiare e capire come essere più veloce".

"Giornata decente. Ho fatto più fatica all'inizio per trovare un po' le linee perché qui lo scorso anno non avevo corso, ma pian piano mi sono abituato". Così Jorge Martin commenta a il quinto posto nelle pre-qualifiche di Phillip Island. "Devo studiare come fanno le altre Aprilia che sono più forti di me, speriamo di migliorare. Nelle curve veloci devo trovare un po' più di feeling, ma in generale mi sento competitivo", ha aggiunto il pilota spagnolo.

"Oggi mi sentivo bene, ho trovato subito il feeling con la moto. L'Aprilia va forte, ma sono convinto di essere al posto giusto per giocarmi il titolo". Così Marc Marquez commenta il suo terzo posto con la Ducati nelle pre-qualifiche di Phillip Island alle spalle di Bezzecchi e Raul Fernandez. Sull'eventualità di correre sul bagnato, ancora lo spagnolo ha dichiarato a Sky: "Non è la pista migliore per gareggiare sotto la pioggia, ma sono pronto per tutte le condizioni".

Leggi anche

Bezzecchi vola nelle pre-qualifiche, Marquez davanti a Martin

motogp
australia
prequalifiche
dichiarazioni
2026

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Simoncelli nel cuore: l'eredità di Marco è una corsa senza fine

Vale Rossi: "Kimi è un sogno, vederlo vincere è fighissimo anche per me. Per Bez è difficile, ma il più veloce è lui"

Bezzecchi vola nelle pre-qualifiche, Marquez davanti a Martin

Clamoroso a Motegi: Marc Marquez voleva far correre un sosia

Quindici anni senza Marco Simoncelli: quel sorriso unico che nessuno dimentica

Marco Bezzecchi

MotoGP, Bezzecchi: “Volevo dimostrare a me stesso di poter tornare a vincere”

Notizie del giorno
Vedi tutti
Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo
13:55
Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo
United sotto shock, nel futuro c'è Conte
13:53
United sotto shock, nel futuro c'è Conte
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz
13:51
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez
13:49
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez
Conte
13:49
Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Al momento non ci sono trattative in fase avanzata"